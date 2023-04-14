Орбан заявил о стремлении США втянуть всех в конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил о стремлении Соединённых Штатов втянуть всех в конфликт на Украине.

Как отмечает ТАСС, Орбан заявил, что США «не отказались от своего плана втиснуть каждого в военный альянс», занимающийся поставками оружия киевскому режиму для затягивания боевых действий.

Также премьер добавил, что угроза перерастания украинского конфликта в новую мировую войну возрастает с каждым днём.

«И если разразится мировая война, то это будет ядерная война», — подчеркнул Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро.