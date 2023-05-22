Страны Запада могут отстранить президента Украины Владимира Зеленского из-за угрозы глобальной войны, заявил украинский режиссёр Игорь Лопатёнок.

«Сейчас траектория украинского режима ведёт только к третьей мировой войне... Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них (Запада. — RT) будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине», — заявил он.

Лопатёнок добавил, что ранее заявленное наступление ВСУ всё никак не начнётся, а сама Украина «сильно проигрывает».

По мнению украинского режиссёра, поставки истребителей и нового оружия «не остановят Зеленского от требований тактического ядерного оружия».

Ранее Игорь Лопатёнок обвинил президента страны Владимира Зеленского в предательстве интересов государства.

5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.