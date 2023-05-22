Украинский режиссёр Лопатёнок заявил, что на Западе могут отстранить Зеленского
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- © Louise Delmotte
«Сейчас траектория украинского режима ведёт только к третьей мировой войне... Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них (Запада. — RT) будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине», — заявил он.
Лопатёнок добавил, что ранее заявленное наступление ВСУ всё никак не начнётся, а сама Украина «сильно проигрывает».
По мнению украинского режиссёра, поставки истребителей и нового оружия «не остановят Зеленского от требований тактического ядерного оружия».
Ранее Игорь Лопатёнок обвинил президента страны Владимира Зеленского в предательстве интересов государства.
5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.