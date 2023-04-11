Украинский режиссёр-документалист Игорь Лопатёнок обвинил президента страны Владимира Зеленского в предательстве интересов государства.

«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины», — написал он в Twitter.

Лопатёнок добавил, что Зеленский в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт на Донбассе.

5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.