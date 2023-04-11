Украинский режиссёр Лопатёнок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны
- AP
- © Genya Savilov
«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины», — написал он в Twitter.
Лопатёнок добавил, что Зеленский в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт на Донбассе.
5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.