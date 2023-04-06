Песков: слова Зеленского о границе между Украиной и Польшей требуют разъяснений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о границе с Польшей, отметил, что такие заявления требуют разъяснений.

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, тоже мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, вряд ли это можно как-то понять», — сказал Песков.

По его словам, «нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять план».

5 апреля Владимир Зеленский на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, речь идёт о политических, экономических и исторических границах.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины. По его словам, польские власти не могут отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины.

В ноябре прошлого года Нарышкин отмечал, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — речь идёт о территориях Львовской, Ивано-Франковской, большей части Тернопольской области Украины.