Директор СВР Нарышкин: Польша ждёт момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной

Руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, которые приводит ТАСС, польские власти не могут отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины.

Об этом глава спецслужбы сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ноябре прошлого года Нарышкин отмечал, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — речь идёт о территориях Львовской, Ивано-Франковской, большей части Тернопольской области Украины.