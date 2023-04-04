Директор СВР Нарышкин: Польша ждёт момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной
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По его словам, которые приводит ТАСС, польские власти не могут отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины.
Об этом глава спецслужбы сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В ноябре прошлого года Нарышкин отмечал, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — речь идёт о территориях Львовской, Ивано-Франковской, большей части Тернопольской области Украины.