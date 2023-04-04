Директор СВР Нарышкин: Польша ждёт момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной

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Руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Директор СВР Нарышкин: Польша ждёт момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По его словам, которые приводит ТАСС, польские власти не могут отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины.

Об этом глава спецслужбы сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ноябре прошлого года Нарышкин отмечал, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — речь идёт о территориях Львовской, Ивано-Франковской, большей части Тернопольской области Украины.

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