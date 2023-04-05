Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ. Об этом он сказал на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого ещё нужно победить», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.