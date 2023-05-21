Депутат Шеремет увидел признаки слабоумия в новых угрозах Буданова в адрес крымчан

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет увидел признаки слабоумия в новых угрозах начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в отношении крымчан.

Как пишет РИА Новости, ранее Буданов заявил, что хотел бы посетить Севастополь. По его мнению, крымчане — это люди «с видоизменённой психикой», которые подлежат привлечению к «справедливой ответственности».

Глава украинской разведки также пригрозил некоторым крымчанам физическим уничтожением.

Шеремет в ответ на это заявил, что Буданов «похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов», который «ненавидит человечество и всё живое».

«Таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета «Кинжал» — поможет», — сказал агентству депутат.

Он также назвал поведение официальных лиц в Киеве «агонией временщиков».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в том случае, если в городе состоится трибунал над украинскими преступниками.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».