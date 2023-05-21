Губернатор Севастополя Развожаев: глава ГУР Украины приедет в город только на трибунал
Так он отреагировал на интервью Буданова, в котором тот назвал жителей Севастополя людьми с «видоизменённой психикой».
При этом губернатор отметил, что шанс приехать у «нациста Буданова» в город есть «только в одном случае».
«После нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал Развожаев.
Ранее в интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».
Позже Буданов попытался оправдаться после слов об убийстве россиян.