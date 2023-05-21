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Губернатор Севастополя Развожаев: глава ГУР Украины приедет в город только на трибунал

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в том случае, если в городе состоится трибунал над укронацистами.

Так он отреагировал на интервью Буданова, в котором тот назвал жителей Севастополя людьми с «видоизменённой психикой».

При этом губернатор отметил, что шанс приехать у «нациста Буданова» в город есть «только в одном случае».

«После нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал Развожаев.

Ранее в интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

Позже Буданов попытался оправдаться после слов об убийстве россиян.

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