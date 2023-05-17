Глава украинской разведки Буданов попытался оправдаться после слов об убийстве россиян
- AFP
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Буданов в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил, что его интервью Yahoo! News было «немного порезано».
«Из неё (опубликованной Yahoo! News версии интервью. — RT) вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — цитирует его РИА Новости.
В интервью Yahoo! News он утверждал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».
Также Буданов заявил, что его структура причастна к нападениям на российских медийных личностей.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова Буданова о причастности к нападениям на медийных россиян, заявил, что во всемирной организации выступают против любых терактов.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.