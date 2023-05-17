Глава украинской разведки Буданов попытался оправдаться после слов об убийстве россиян

Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за терроризм, попытался оправдаться после своих слов об убийстве россиян по всему миру.

Буданов в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил, что его интервью Yahoo! News было «немного порезано».

«Из неё (опубликованной Yahoo! News версии интервью. — RT) вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — цитирует его РИА Новости.

В интервью Yahoo! News он утверждал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

Также Буданов заявил, что его структура причастна к нападениям на российских медийных личностей.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова Буданова о причастности к нападениям на медийных россиян, заявил, что во всемирной организации выступают против любых терактов.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.