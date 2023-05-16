Глава ГУР Украины Буданов признал, что Киев причастен к нападениям на медийных россиян
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«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Буданов не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.
В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.
В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».