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Глава ГУР Украины Буданов признал, что Киев причастен к нападениям на медийных россиян

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Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России, заявил, что его структура причастна к нападениям на российских медийных личностей.
Глава ГУР Украины Буданов признал, что Киев причастен к нападениям на медийных россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Буданов не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.

В интервью Yahoo! News украинский военный отмечал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

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