Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже принято

Западные страны уже приняли решение о передаче Украине истребителей F-16, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Я хочу, чтобы вы поняли это: страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут всё это оружие, включая F-16», — приводит ТАСС слова Подоляка в интервью украинскому каналу «24».

По его словам, на данный момент решаются вопросы по логистике.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.