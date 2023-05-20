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Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже принято

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Западные страны уже приняли решение о передаче Украине истребителей F-16, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже принято
  • Gettyimages.ru

«Я хочу, чтобы вы поняли это: страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут всё это оружие, включая F-16», — приводит ТАСС слова Подоляка в интервью украинскому каналу «24».

По его словам, на данный момент решаются вопросы по логистике.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.

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