Посольство России в США иронично прокомментировало удар «Кинжала» по ЗРК Patriot в Киеве

Посольство России в США иронично прокомментировало сообщения о том, что российские вооружённые силы нанесли удар по ракетному комплексу Patriot американского производства.

«Гиперзвуковая планирующая ракета «Кинжал» в Киеве поразила американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Сомневающиеся будут сомневаться, сомневаться, сомневаться», — говорится в твите посольства.

Дипмиссия сопроводила сообщение картинкой, на которой американский ЗРК подписан словом wasted («слито»).

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Американские чиновники после этого утверждали, что он получил незначительные повреждения.

Позднее российское военное ведомство заявило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве были уничтожены пять пусковых установок и многофункциональная радиолокационная станция ракетного комплекса.

Автор портала The Drive Тайлер Роговэй отметил, что радары Patriot выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую «несложно обнаружить».