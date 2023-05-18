Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Посольство России в США иронично прокомментировало удар «Кинжала» по ЗРК Patriot в Киеве

Короткая ссылка
Посольство России в США иронично прокомментировало сообщения о том, что российские вооружённые силы нанесли удар по ракетному комплексу Patriot американского производства.
Посольство России в США иронично прокомментировало удар «Кинжала» по ЗРК Patriot в Киеве
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Marques

«Гиперзвуковая планирующая ракета «Кинжал» в Киеве поразила американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Сомневающиеся будут сомневаться, сомневаться, сомневаться», — говорится в твите посольства.

Дипмиссия сопроводила сообщение картинкой, на которой американский ЗРК подписан словом wasted («слито»).

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Американские чиновники после этого утверждали, что он получил незначительные повреждения.

Позднее российское военное ведомство заявило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве были уничтожены пять пусковых установок и многофункциональная радиолокационная станция ракетного комплекса.

Автор портала The Drive Тайлер Роговэй отметил, что радары Patriot выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую «несложно обнаружить».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить