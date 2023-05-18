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The Drive: ЗРК Patriot обречены на атаки со стороны России из-за своего несовершенства

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Зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства были обречены на прямые атаки со стороны России после прибытия на Украину, пишет The Drive.
The Drive: ЗРК Patriot обречены на атаки со стороны России из-за своего несовершенства
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Marques

По словам автора портала Тайлера Роговэя, радары Patriot выдают массивную электромагнитную сигнатуру — её «несложно обнаружить».

Также он отмечает, что для перемещения американского ЗРК из одного места в другое требуется определённое время.

Автор пишет, что массированная атака способна подавить работу комплекса Patriot, поэтому он не является совершенным оружием.

Кроме того, Роговэй считает, что ЗРК Patriot будет подвергаться ещё «более сложным атакам».

Ранее Минобороны России заявило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве ракетой «Кинжал» было уничтожено пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.

Также была полностью уничтожена многофункциональная радиолокационная станция ЗРК.

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