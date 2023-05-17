Сенатор Джабаров: рано или поздно глава украинской разведки Буданов предстанет перед судом

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал попытку главы управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, заочно арестованного в России за терроризм, оправдаться после своих слов об убийстве россиян по всему миру.

Как предположил сенатор, Буданов «перепугался».

«Даже Запад не поддержал его выступление», — заявил парламентарий.

Также Джабаров подчеркнул, что заявление главы ГУР Украины можно расценивать как уголовно наказуемое деяние.

«То, что российский суд возбудил в отношении него уголовное дело, — справедливо», — объяснил он.

Как отметил собеседник RT, рано или поздно Буданов «предстанет перед судом и получит по заслугам».

Ранее Буданов, заочно арестованный в России за терроризм, попытался оправдаться после своих слов об убийстве россиян по всему миру.

В мае в интервью Yahoo! News он утверждал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

Также Буданов заявил, что его структура причастна к нападениям на российских медийных личностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал очевидной причастность Киева к убийствам россиян.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова Буданова о причастности к нападениям на медийных россиян, заявил, что во всемирной организации выступают против любых терактов.