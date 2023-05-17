Сенатор Джабаров: рано или поздно глава украинской разведки Буданов предстанет перед судом
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Как предположил сенатор, Буданов «перепугался».
«Даже Запад не поддержал его выступление», — заявил парламентарий.
Также Джабаров подчеркнул, что заявление главы ГУР Украины можно расценивать как уголовно наказуемое деяние.
«То, что российский суд возбудил в отношении него уголовное дело, — справедливо», — объяснил он.
Как отметил собеседник RT, рано или поздно Буданов «предстанет перед судом и получит по заслугам».
Ранее Буданов, заочно арестованный в России за терроризм, попытался оправдаться после своих слов об убийстве россиян по всему миру.
В мае в интервью Yahoo! News он утверждал, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».
Также Буданов заявил, что его структура причастна к нападениям на российских медийных личностей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал очевидной причастность Киева к убийствам россиян.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова Буданова о причастности к нападениям на медийных россиян, заявил, что во всемирной организации выступают против любых терактов.