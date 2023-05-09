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Экс-премьер Украины Азаров заявил, что украинцам стирают генетическую память

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Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя перенос празднования Дня Победы на 8 мая, заявил, что украинцам стирают генетическую память.
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что украинцам стирают генетическую память
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Киевский режим стирает генетическую память украинцам... 9 (Мая. — RT) — День Европы, в рамках которого Зеленский будет чествовать историческое единство всех европейцев. Для тех, кто не понял: теперь, оказывается, в новой реальности нацизм победили европейцы», — написал он в Facebook*.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая Днём Европы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что такое решение Зеленского попирает историческую правду.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины новым воплощением Иуды на фоне его решения.

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