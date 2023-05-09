Экс-премьер Украины Азаров заявил, что украинцам стирают генетическую память
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«Киевский режим стирает генетическую память украинцам... 9 (Мая. — RT) — День Европы, в рамках которого Зеленский будет чествовать историческое единство всех европейцев. Для тех, кто не понял: теперь, оказывается, в новой реальности нацизм победили европейцы», — написал он в Facebook*.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая Днём Европы.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что такое решение Зеленского попирает историческую правду.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины новым воплощением Иуды на фоне его решения.
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