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В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов

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Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что в зоне СВО для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов могут быть использованы беспилотные грузовики.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данные транспортные средства также можно использовать для эвакуации раненых.

По словам Дудорова, сегодня в зоне СВО существует широкий спектр задач, которые можно было бы решать с помощью грузовых беспилотников.

«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО», — сказал он. 

Ранее в России кратно нарастили производство БМП-3.

Также сообщалось, что в Свердловской области  разработали боевой беспилотник «Упырь».

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