В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данные транспортные средства также можно использовать для эвакуации раненых.
По словам Дудорова, сегодня в зоне СВО существует широкий спектр задач, которые можно было бы решать с помощью грузовых беспилотников.
«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО», — сказал он.
Ранее в России кратно нарастили производство БМП-3.
Также сообщалось, что в Свердловской области разработали боевой беспилотник «Упырь».