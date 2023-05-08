В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что в зоне СВО для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов могут быть использованы беспилотные грузовики.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данные транспортные средства также можно использовать для эвакуации раненых.

По словам Дудорова, сегодня в зоне СВО существует широкий спектр задач, которые можно было бы решать с помощью грузовых беспилотников.

«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО», — сказал он.

Ранее в России кратно нарастили производство БМП-3.

Также сообщалось, что в Свердловской области разработали боевой беспилотник «Упырь».