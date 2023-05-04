«Ростех»: в России кратно нарастили производство БМП-3
- РИА Новости
Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
«За I квартал текущего года производитель — Курганмашзавод — поставил боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год», — говорится в сообщении в Telegram.
Также отмечается, что завод в разы увеличил и свои ремонтные мощности.
Предполагается, что в скором времени будет проведена очередная отгрузка отремонтированных машин российской армии.
Ранее стало известно, что в Свердловской области разработали боевой беспилотник «Упырь».
Также сообщалось, что «Ростех» внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортёры БТ-3Ф.