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«Ростех»: в России кратно нарастили производство БМП-3

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В госкорпорации «Ростех» заявили о существенном наращивании производства боевых машин пехоты БМП-3 на фоне проведения СВО.
«Ростех»: в России кратно нарастили производство БМП-3
  • РИА Новости

Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«За I квартал текущего года производитель — Курганмашзавод — поставил боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год», — говорится в сообщении в Telegram.

Также отмечается, что завод в разы увеличил и свои ремонтные мощности.

Предполагается, что в скором времени будет проведена очередная отгрузка отремонтированных машин российской армии.

Ранее стало известно, что в Свердловской области разработали боевой беспилотник «Упырь».

Также сообщалось, что «Ростех» внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортёры БТ-3Ф.

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