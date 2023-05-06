Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Постпред Зеленского: Запад призвал Украину отказаться от планов вернуть Крым

Короткая ссылка
Страны Запада призывают Украину не рассчитывать на возвращение Крыма, заявила представитель украинского лидера Владимира Зеленского Тамила Ташева.
Постпред Зеленского: Запад призвал Украину отказаться от планов вернуть Крым
  • РИА Новости

«Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его», — приводит РИА Новости слова Ташевой в интервью польскому изданию PAP.

Она отметила, что западные политики опасаются ответных действий России.

Как сообщило финское издание Yle, Зеленский ранее заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, которое, по его мнению, поможет захватить Крым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить