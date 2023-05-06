Постпред Зеленского: Запад призвал Украину отказаться от планов вернуть Крым

Страны Запада призывают Украину не рассчитывать на возвращение Крыма, заявила представитель украинского лидера Владимира Зеленского Тамила Ташева.

«Они утверждают, что Крым можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его», — приводит РИА Новости слова Ташевой в интервью польскому изданию PAP.

Она отметила, что западные политики опасаются ответных действий России.

Как сообщило финское издание Yle, Зеленский ранее заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, которое, по его мнению, поможет захватить Крым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.