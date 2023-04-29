Yle: Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ в направлении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление, которое, по его мнению, поможет захватить Крым, сообщает финское издание Yle.

«Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров», — говорится в материале.

По словам Зеленского, успех во многом будет зависеть от оружия с Запада.

В то же время он отметил, что конфликт может длиться ещё годы или десятилетия.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.