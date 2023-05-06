Рогов: приоритетом для контрнаступления ВСУ остаётся Запорожская область
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«Наступление боевиков ВСУ может начаться в ближайшие дни. Приоритетом у них для нанесения основного удара остаётся Запорожская область», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он отметил, что российские военные готовятся к грядущим сражениям, оставлять позиции никто не собирается.
Ранее Владимир Рогов заявил, что всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах.
Также он рассказал, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.
Днём ранее ВСУ усилили обстрелы Запорожской области.