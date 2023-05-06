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Рогов: приоритетом для контрнаступления ВСУ остаётся Запорожская область

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Приоритетом для потенциального контрнаступления украинской армии остаётся Запорожская область, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: приоритетом для контрнаступления ВСУ остаётся Запорожская область
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«Наступление боевиков ВСУ может начаться в ближайшие дни. Приоритетом у них для нанесения основного удара остаётся Запорожская область», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он отметил, что российские военные готовятся к грядущим сражениям, оставлять позиции никто не собирается.

Ранее Владимир Рогов заявил, что всеобщей эвакуации в Запорожской области нет, людей вывозят на добровольных началах.

Также он рассказал, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику.

Днём ранее ВСУ усилили обстрелы Запорожской области.

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