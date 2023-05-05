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Спикер молдавского парламента выразил обеспокоенность, что в Гагаузии говорят по-русски

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Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу выразил озабоченность, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке.
Спикер молдавского парламента выразил обеспокоенность, что в Гагаузии говорят по-русски
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«Нам нужно помочь гагаузам, то есть создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского, а также чтобы они изучали свой родной язык, а не язык иностранного государства», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Гросу отметил необходимость «бороться с российской пропагандой, которая пустила глубокие корни» в Гагаузии.

20 апреля молдавские депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального.

Служба информации и безопасности Молдавии поручила заблокировать ряд сайтов российских СМИ с целью якобы «борьбы с дезинформацией».

Как отмечал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, жителей Молдавии лишают свободы слова, а Запад об этом даже не обмолвился.

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