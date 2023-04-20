Депутаты парламента Молдавии зарегистрировали проект об официальном статусе русского языка

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Молдавские депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован зарегистрировали в парламенте республики законопроект о придании русскому языку статуса официального.
Депутаты парламента Молдавии зарегистрировали проект об официальном статусе русского языка
  • РИА Новости

Как заявил Нестеровский в своём Telegram-канале, он считает, что нужно вернуть русскому языку в Молдавии статус официального после молдавского, «как и положено по конституции» республики.

«И сегодня я с депутатом Ириной Лозован зарегистрировал данный законопроект», — цитирует его РИА Новости.

Депутаты также призвали своих коллег поддержать этот проект закона.

Ранее Служба информации и безопасности Молдавии поручила заблокировать ряд сайтов российских СМИ с целью якобы «борьбы с дезинформацией».

Как отмечал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, жителей Молдавии лишают свободы слова, а Запад об этом даже не обмолвился.

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