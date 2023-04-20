Служба информации и безопасности Молдавии поручила заблокировать ряд сайтов российских СМИ

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) поручила заблокировать ряд сайтов российских СМИ с целью якобы «борьбы с дезинформацией».

В сообщении говорится, что директор службы 20 апреля приказал дополнить перечень источников «с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения».

Реестр был дополнен порталами politnavigator.net, politnavigator.news и news-front.info.

В марте СИБ решила заблокировать сайты агентства Sputnik под предлогом «борьбы с дезинформацией».

Как отмечал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, жителей Молдавии лишают свободы слова, а Запад об этом даже не обмолвился.