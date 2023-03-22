Служба безопасности Молдавии потребовала заблокировать сайты агентства Sputnik

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии решила заблокировать сайты агентства Sputnik под предлогом «борьбы с дезинформацией».

Как сообщила пресс-служба ведомства, такой приказ отдал директор СИБ Александр Мустяцэ. Он утвердил перечень источников, «распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения».

Так, в перечень были добавлены пять порталов Sputnik.

Молдавский президент Майя Санду ранее выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.

Она призвала парламент предоставить спецслужбам республики дополнительные полномочия.

В октябре прошлого года Служба информации и безопасности Молдавии попросила парламент расширить её полномочия, чтобы «спасти права и свободы граждан от «большой угрозы».

Как отмечал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, жителей Молдавии лишают свободы слова, а Запад об этом даже не обмолвился.