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Служба безопасности Молдавии просит парламент расширить её полномочия

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Служба информации и безопасности Молдавии попросит парламент расширить её полномочия, чтобы спасти права и свободы граждан от «большой угрозы», сообщил в эфире Moldova 1 глава ведомства Александр Мустяцэ.
Служба безопасности Молдавии просит парламент расширить её полномочия
  • Gettyimages.ru

«Служба информации и безопасности выполняет свои задачи в рамках имеющихся полномочий. В пакет законов, который направим в парламент, будет включено расширение полномочий, и очень важно, чтобы служба, в контексте ситуации в регионе, имела расширенные полномочия, чтобы соответствующе выполнять свои задачи», — цитирует Мустяцэ РИА Новости.

Агентство напоминает, что глава спецслужбы уже призывал ведомство «вмешаться, заблокировать попытки саботировать» процесс евроинтеграции.

Молдавский президент Майя Санду ранее заявила о намерении защищать Молдавию от «посягательств России».

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