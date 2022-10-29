Служба безопасности Молдавии просит парламент расширить её полномочия
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«Служба информации и безопасности выполняет свои задачи в рамках имеющихся полномочий. В пакет законов, который направим в парламент, будет включено расширение полномочий, и очень важно, чтобы служба, в контексте ситуации в регионе, имела расширенные полномочия, чтобы соответствующе выполнять свои задачи», — цитирует Мустяцэ РИА Новости.
Агентство напоминает, что глава спецслужбы уже призывал ведомство «вмешаться, заблокировать попытки саботировать» процесс евроинтеграции.
Молдавский президент Майя Санду ранее заявила о намерении защищать Молдавию от «посягательств России».