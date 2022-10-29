Служба безопасности Молдавии просит парламент расширить её полномочия

Служба информации и безопасности Молдавии попросит парламент расширить её полномочия, чтобы спасти права и свободы граждан от «большой угрозы», сообщил в эфире Moldova 1 глава ведомства Александр Мустяцэ.

«Служба информации и безопасности выполняет свои задачи в рамках имеющихся полномочий. В пакет законов, который направим в парламент, будет включено расширение полномочий, и очень важно, чтобы служба, в контексте ситуации в регионе, имела расширенные полномочия, чтобы соответствующе выполнять свои задачи», — цитирует Мустяцэ РИА Новости.

Агентство напоминает, что глава спецслужбы уже призывал ведомство «вмешаться, заблокировать попытки саботировать» процесс евроинтеграции.

Молдавский президент Майя Санду ранее заявила о намерении защищать Молдавию от «посягательств России».