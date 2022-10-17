Санду заявила о намерении защищать Молдавию от «посягательств России»
- AFP
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Об этом информирует РИА Новости.
«<...>Если Россия рискнёт посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то мы воспользуемся мерами защиты», — сказала она.
Также она выразила надежду, что «до этого не дойдёт».
10 октября молдавский МИД заявил, что посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.
Как утверждали в Кишинёве, над территорией страны якобы пролетели ракеты, пущенные с российских кораблей в Чёрном море.