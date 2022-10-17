Молдавский президент Майя Санду заявила о намерении защищать Молдавию от «посягательств России».

Об этом информирует РИА Новости.

«<...>Если Россия рискнёт посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то мы воспользуемся мерами защиты», — сказала она.

Также она выразила надежду, что «до этого не дойдёт».

10 октября молдавский МИД заявил, что посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.

Как утверждали в Кишинёве, над территорией страны якобы пролетели ракеты, пущенные с российских кораблей в Чёрном море.