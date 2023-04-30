Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал слова Меркель о конфликте на Украине

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая заявила, что пыталась предотвратить конфликт на Украине.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал слова Меркель о конфликте на Украине
  • РИА Новости

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — сказал он в Twitter, комментируя её слова.

Ангела Меркель в интервью Die Zeit заявила, что использовала все средства для предотвращения нынешнего конфликта на Украине.

По её словам, то, что это не удалось сделать, не является доказательством того, что пытаться было неправильно.

При этом в декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».

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