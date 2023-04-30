Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что использовала все средства для предотвращения нынешнего конфликта на Украинею

«Я использовала всё, что было в моём распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию... То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она в интервью Die Zeit.

По словам Меркель, дипломатия — это необходимость.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».

31 января в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.