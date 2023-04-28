Украинка Власова попросила ООН помочь вернуть дочь, уехавшую с тётей в Россию

Гражданка Украины Нина Власова обратилась в ООН с просьбой помочь вернуть ей дочь, которая уехала с тётей от боевых действий в марте 2022 года в Россию.

«Во время обстрела Харьковского региона, приграничного к России, в 2022 году моя дочь и её тетя поехали в Россию — в единственную сторону, где можно было спастись в тот момент», — цитирует её РИА Новости.

В ходе выступления по видеосвязи на неформальном заседании СБ ООН Власова отметила, что не может вернуть ребёнка назад. По её словам, она не может лично приехать в Россию, так как «рискует потерять свободу». Украинка утверждает, что российская сторона сообщила о проблемах с документами.

«Я получила сообщение, что моя дочь попала в региональный центр помощи семье и детям «Большая медведица»... в деревне Яриловка. Ей не позволяют вернуться на Украину, пока не завершится суд», — добавила мать девочки.

Суд, как уточнила Власова, назначили на 10 мая.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова ранее в интервью RT Arabic рассказала, что дети из украинских семей были вывезены в здравницы России добровольно.

В марте постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.