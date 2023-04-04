В российские приёмные семьи устроили 380 детей-сирот из ДНР и ЛНР
- РИА Новости
В документе уточняется, что с апреля по октябрь 2022 года в российские семьи было устроено 380 детей из Донбасса. Жильё и родительскую помощь детям из ДНР и ЛНР предложили россияне из 19 регионов страны, подчёркивают в команде омбудсмена.
Среди устроенных под опеку детей — 22 несовершеннолетних, найденных безнадзорными в Мариуполе, уточняется в бюллетене.
Все приёмные дети получили гражданство России, сохранив при этом гражданство Украины.
«Передача детей под опеку и попечительство была определена как предпочтительная форма устройства с учётом потенциального воссоединения с их кровными родственниками, если таковые обнаружатся», — сказано в документе.
В нём, в частности, поясняется, что в случае, если родители или законные представители изъявят желание забрать несовершеннолетних детей, эта просьба будет рассмотрена незамедлительно.