Омбудсмен Львова-Белова — об угрозах Киева приёмным семьям: переживаю за их безопасность

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RT
Украинские власти угрожают российским приёмным семьям, взявшим под опеку детей из зоны СВО. На это обратила внимание уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Я переживаю за безопасность семей, которые принимают детей (из зоны СВО. — RT)», — сказала детский омбудсмен в ходе пресс-конференции в Москве.

Она напомнила о том, что ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук опубликовала в своём Telegram-канале заявление о том, что «возмездие настигнет» российских опекунов.

«Конечно, все переживают за спокойствие своей семьи, за безопасность», — отметила Львова-Белова.

Ранее аппарат детского омбудсмена выпустил бюллетень, согласно которому с апреля по октябрь 2022 года в российские семьи было устроено 380 детей из Донбасса.

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