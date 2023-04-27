Глава Минобороны Украины заявил о заканчивающихся ракетах к советским системам ПВО

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Глава оборонного ведомства киевского режима Алексей Резников заявил, что у украинских боевиков заканчиваются ракеты к советским системам ПВО.
Глава Минобороны Украины заявил о заканчивающихся ракетах к советским системам ПВО
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, на это он пожаловался украинским СМИ.

«Мы имеем систему (ПВО. — RT) советскую, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — сказал Резников.

Ранее командующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что на данный момент на Украину уже доставлено более 98% боевых машин.

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.

Газета The New York Times сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

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