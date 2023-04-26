Сенатор Пушков: анонсированное Украиной наступление станет атакой Запада
«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.
The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.
В Белом доме отмечали, что США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным.