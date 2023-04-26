Сенатор Пушков: анонсированное Украиной наступление станет атакой Запада

Западные страны делают такую ставку на анонсированное Украиной контрнаступление, что оно, по сути, становится атакой Запада, заявил сенатор Алексей Пушков.

«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

В Белом доме отмечали, что США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным.