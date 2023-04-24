Бойца ВСУ задержали по делу о провальной попытке угона самолёта ВКС России

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На Украине задержан бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Роман Червинский, попытавшийся летом 2022 года угнать самолёт ВКС России.
Бойца ВСУ задержали по делу о провальной попытке угона самолёта ВКС России
  • РИА Новости

Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«По делу о ракетном обстреле РФ аэродрома Канатово Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей сил спецоперации Романа Червинского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Червинский был задержан утром 24 апреля в Тернопольской области Украины.

Ранее в СБУ заявили, что неудачная попытка угона самолёта ВКС России привела к ракетному удару по аэродрому Канатово.

Об украинской операции ФСБ России сообщила в июле 2022 года: украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время боевого вылета.

По данным ведомства, британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции.

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