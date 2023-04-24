Бойца ВСУ задержали по делу о провальной попытке угона самолёта ВКС России

На Украине задержан бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Роман Червинский, попытавшийся летом 2022 года угнать самолёт ВКС России.

Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«По делу о ракетном обстреле РФ аэродрома Канатово Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей сил спецоперации Романа Червинского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Червинский был задержан утром 24 апреля в Тернопольской области Украины.

Ранее в СБУ заявили, что неудачная попытка угона самолёта ВКС России привела к ракетному удару по аэродрому Канатово.

Об украинской операции ФСБ России сообщила в июле 2022 года: украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время боевого вылета.

По данным ведомства, британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции.