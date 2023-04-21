СБУ показала фотографии уничтоженного аэродрома после попытки угнать самолёт ВКС России

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СБУ показала фотографии последствий удара ВС России по аэродрому Канатово в Кировоградской области, к которому привели действия украинских военных, пытавшихся самовольно провести «спецоперацию».
СБУ показала фотографии уничтоженного аэродрома после попытки угнать самолёт ВКС России
  • РИА Новости

На фотографиях видны уничтоженные самолёты и разбитая взлётно-посадочная полоса.

Как утверждает украинская спецслужба, действия бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Романа Червинского «привели к ракетным обстрелам» аэродрома летом 2022 года.

Российские военные в результате этого получили данные о размещении на аэродроме личного состава воздушных сил ВСУ и украинских самолётов.

По данным СБУ, в результате удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных, а также были уничтожены два истребителя.

Ранее в СБУ заявили, что неудачная попытка угона самолёта ВКС России привела к ракетному удару по аэродрому Канатово.

Об украинской операции ФСБ России сообщила в июле 2022 года: украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время боевого вылета.

По данным ведомства, британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции.

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