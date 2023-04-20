СБУ заявила, что попытка угона самолёта ВКС России привела к обстрелу аэродрома на Украине

Неудачная попытка угона самолёта ВКС России привела к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом прошлого года. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что обстрел стал возможен из-за самовольных действий отдельных военнослужащих, которые планировали провести спецоперацию по захвату российского самолёта, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону ВСУ.

По данным СБУ, российская сторона получила информацию о расположении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолётов

«В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников», — говорится в заявлении.

Кроме того, были уничтожены два украинских истребителя, серьёзные разрушения получили взлётная полоса и другая техника на аэродроме Канатово.

В июле 2022 года сообщалось, что украинская военная разведка планировала, что российский военный самолёт будет угнан во время боевого вылета.

В ФСБ заявили, что британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в её операции по угону российских военных самолётов.

Украинские военные планировали посадить угнанный российский военный самолёт на аэродроме Канатово в Кировоградской области.