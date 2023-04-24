FT: Зеленский опасается провала контрнаступления ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский опасается провала контрнаступления ВСУ, заявили журналисты Financial Times.

В издании напомнили о начале крупной кампании по набору персонала и призывах вступить в ВСУ зимой.

«Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 тыс. солдат. Но руководство боится, что их не хватит», — приводит текст материала РИА Новости.

По мнению журналистов, неудачное контрнаступление украинской армии вынудит Запад посадить Киев за стол переговоров с Москвой — исход, которого опасаются украинские власти.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.

Экс-агент британской разведки MI6 Аластер Крук назвал чушью слухи об этом.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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