Экс-агент британской разведки MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ

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Распространение слухов о готовящемся контрнаступлении украинской армии является попыткой выдать желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук.
Экс-агент британской разведки MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ
  • AP

Он выразил мнение, что Украина и страны Запада добиваются эмоционального эффекта от заявлений о контрнаступлении.

«Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать», — сказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, данное мышление является магическим и не соответствует действительности.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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