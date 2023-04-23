Экс-агент британской разведки MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ
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Он выразил мнение, что Украина и страны Запада добиваются эмоционального эффекта от заявлений о контрнаступлении.
«Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать», — сказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, данное мышление является магическим и не соответствует действительности.
Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.
19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.