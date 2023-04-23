Экс-советник Кучмы Соскин: Россия уничтожила элитные части ВСУ перед наступлением

Украинская армия в ходе боёв теряет свои элитные части, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Идёт подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, российская армия себя сберегает и ВСУ ничего не могут с этим сделать.

Он отметил, что ПВО Киева настолько ослабла, что теперь не может перехватывать даже БПЛА.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.