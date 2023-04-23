Экс-советник Кучмы Соскин: Россия уничтожила элитные части ВСУ перед наступлением
- РИА Новости
«Идёт подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, российская армия себя сберегает и ВСУ ничего не могут с этим сделать.
Он отметил, что ПВО Киева настолько ослабла, что теперь не может перехватывать даже БПЛА.
Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.
19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.