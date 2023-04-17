Newsweek: США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля

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Запад готовит Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля.
Newsweek: США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля
  • AP

Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», — говорится в сообщении.

Газета The Washington Post ранее писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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