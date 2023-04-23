Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности ВСУ к наступлению при получении оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия будет готова начать контрнаступление, когда получит необходимое вооружение.

«На сегодняшний день всё зависит от партнёров. Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — приводит ТАСС слова Данилова в интервью итальянской газете La Stampa.

Он отметил, что хотел бы от союзников большего усердия в вопросе поставок оружия.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.