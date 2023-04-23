Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности ВСУ к наступлению при получении оружия
- РИА Новости
«На сегодняшний день всё зависит от партнёров. Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — приводит ТАСС слова Данилова в интервью итальянской газете La Stampa.
Он отметил, что хотел бы от союзников большего усердия в вопросе поставок оружия.
Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.
19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.