Глава Минобороны Эстонии Певкур: контрнаступление ВСУ начнётся через месяц

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что контрнаступление армии Украины состоится примерно через месяц.

«Если послушать мнения, звучавшие на базе «Рамштайн», то может пройти ещё примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении», — сказал Певкур порталу государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, контрнаступление может начаться раньше в случае изменения погоды.

Он отметил, что именно дождливая погода является основным препятствием для начала контрнаступления.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.