Глава Минобороны Эстонии Певкур: контрнаступление ВСУ начнётся через месяц

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что контрнаступление армии Украины состоится примерно через месяц.
Глава Минобороны Эстонии Певкур: контрнаступление ВСУ начнётся через месяц
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«Если послушать мнения, звучавшие на базе «Рамштайн», то может пройти ещё примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении», — сказал Певкур порталу государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, контрнаступление может начаться раньше в случае изменения погоды.

Он отметил, что именно дождливая погода является основным препятствием для начала контрнаступления.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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