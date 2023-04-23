Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
- РИА Новости
«Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — цитирует РИА Новости Сальдо.
Он призвал всех сотрудников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам и перепроверять информацию.
Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.
19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.