Рогов: дата возможного контрнаступления боевиков ВСУ совпадает с днём смерти Гитлера

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что дата возможного контрнаступления украинских военных совпадает с днём смерти Адольфа Гитлера. Ранее Рогов заявил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар.

«Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера — 30 апреля, тем более что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы», — сказал Рогов РИА Новости.

Вместе с этим он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский «закончит так же, как и Гитлер», а ВСУ ждёт разгром, как и вермахт.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступление на четырёх направлениях в Донбассе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.