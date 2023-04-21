Foreign Policy: ВСУ отложили наступление на неопределённый срок по причине нехватки оружия

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Украина рассчитывала начать наступление в апреле, но оно было перенесено на неопределённый срок по причине нехватки оружия, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову.

«Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределённый срок», — говорится в материале.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что контрнаступление армии Украины начнётся в ближайшее время.

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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