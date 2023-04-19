Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek признал, что Россия многого добилась в ходе специальной военной операции.

«Можно говорить, что они многого достигли», — сказал Пристайко.

По его мнению, в связи с достигнутыми успехами на Украине российская сторона уже может вести переговоры.

Также он назвал нездоровым то, какое значение в Киеве и на Западе придают готовящейся попытке контрнаступления ВСУ.

Ранее Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Глава российского МИД Сергей Лавров во время визита в Бразилию заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.