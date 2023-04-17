Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее

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Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время визита в Бразилию.
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее
  • РИА Новости

«Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи», — сказал министр после переговоров с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Слова Лаврова приводит РИА Новости.

Министр добавил, что они с бразильским коллегой говорили «о том контексте, который необходимо иметь в виду», чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договорённостей.

Такие договорённости должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учёта интересов в сфере безопасности всех без исключения государств, сказал Лавров.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

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