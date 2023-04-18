Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт зерна с Украины
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«Требуем от Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности... приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий или временно ограничить импорт зерна и масличных культур в нашу страну в будущем сельскохозяйственном сезоне», — цитирует заявление ТАСС.
В ассоциации подчеркнули, что тысячи мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства и не получили «никакой государственной поддержки».
«Банкротство сельского хозяйства Молдавии не поможет Украине», — отмечается в заявлении.
Ранее в ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.
17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.