Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт зерна с Украины

Молдавская ассоциация «Фермерская сила» заявила, что фермеры Молдавии требуют ограничить импорт зерна с Украины, а также выражают солидарность с протестами аграриев в Болгарии, Польше и Румынии.

«Требуем от Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности... приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий или временно ограничить импорт зерна и масличных культур в нашу страну в будущем сельскохозяйственном сезоне», — цитирует заявление ТАСС.

В ассоциации подчеркнули, что тысячи мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства и не получили «никакой государственной поддержки».

«Банкротство сельского хозяйства Молдавии не поможет Украине», — отмечается в заявлении.

Ранее в ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.