Марочко: больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными военными
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«В Харьковской и Днепропетровской областях все медицинские учреждения переполнены военнослужащими», — приводит РИА Новости его слова.
Марочко добавил, что свободных мест для лечения гражданских лиц нет.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что потери армии Украины «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». Он при этом не стал называть точную цифру.
Позднее он извинился за такое сравнение.