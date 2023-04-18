Марочко: больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными военными

Больницы в Харьковской и Днепропетровской областях переполнены ранеными украинскими военными, мирные жители не получают необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Харьковской и Днепропетровской областях все медицинские учреждения переполнены военнослужащими», — приводит РИА Новости его слова.

Марочко добавил, что свободных мест для лечения гражданских лиц нет.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что потери армии Украины «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». Он при этом не стал называть точную цифру.

Позднее он извинился за такое сравнение.