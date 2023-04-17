Украинский министр Резников извинился за сравнение потерь на Украине и жертв в Турции

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников извинился за сравнение потерь в конфликте на Украине с жертвами землетрясения в Турции.
Украинский министр Резников извинился за сравнение потерь на Украине и жертв в Турции
  • РИА Новости

«Искренне извиняюсь перед всеми на Украине или в Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской La Razon. Украинцы сочувствуют народу Турции», — написал Резников в Twitter.

Ранее украинский министр заявил, что потери армии Украины «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». Он при этом не стал называть точную цифру.

По данным властей Турции, на данный момент известно, что в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, погибли 50,5 тыс. человек.

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